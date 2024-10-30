Торговый диапазон для индекса Мосбиржи на четверг - 2550-2650пп - Freedom Finance Global

Торговый диапазон для индекса Мосбиржи на четверг составляет 2550-2650 пунктов, говорится в комментарии ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.

"Российский фондовый рынок в среду провёл весь торговый день в "зелёном". Индекс Мосбиржи к вечеру вырос на 0,56%, снова поднявшись выше 2600 пунктов, а валютный индекс РТС - на 0,85%, - отмечает эксперт. - Продолжающийся рост цен на сырьё и достаточно оптимистичные отчётности многих корпораций мотивировали "быков" на покупки российских акций. Оптимистичные прогнозы Минэкономразвития о росте российской экономики в 2,5% в 2025 году создали дополнительный позитивный фон российскому фондовому рынку. Прогнозируем, что в четверг индекс Мосбиржи может двигаться в коридоре 2550-2650 пунктов".

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