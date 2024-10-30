Цены евробондов РФ в среду демонстрируют умеренную смешанную динамику, несмотря на повышение на рынке UST

Москва. 30 октября. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду демонстрируют умеренную смешанную динамику, несмотря на повышение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подорожали на 1,1 базисного пункта - до 70,3% от номинала (их доходность опустилась на 0,1 базисного пункта, составив 8,92% годовых). Облигации с погашением в 2042 году упали в цене на 57,3 базисного пункта - до 73,43% от номинала (доходность повысилась на 7,8 базисного пункта, до 8,28% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 12,4 базисного пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал за день на 12,6 базисного пункта - до 28,92% от номинала (его доходность уменьшилась на 6,4 базисного пункта и составила 18,53% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году уменьшились в цене на 2,7 базисного пункта - до 71,29% от номинала (их доходность выросла на 8,4 базисного пункта, составив 28,37% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели на 11,3 базисного пункта - до 66,96% от номинала (доходность увеличилась на 9,9 базисного пункта, составив 20,83% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году поднялись в цене всего на 0,1 базисного пункта, до 67,46% от номинала (их доходность уменьшилась на 1 базисный пункт - до 14,06% годовых). В свою очередь стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году увеличилась на 0,4 базисного пункта - до 66,65% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 30 октября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в среду демонстрируют умеренное повышение в ожидании очередного заседания Федеральной резервной системы, которое состоится 6-7 ноября, и президентских выборов в США, которые пройдут 5 ноября.

Экономика США в третьем квартале увеличилась на 2,8% в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете министерства торговли страны, представившего в среду предварительные данные. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 3%, как и кварталом ранее, согласно данным Trading Economics.

Отчет отраслевой организации ADP, также опубликованный в среду, показал увеличение числа рабочих мест в частном секторе страны в октябре на максимальные с июля 2023 года 233 тыс. Месяцем ранее количество рабочих мест повысилось на пересмотренные вверх 159 тыс. Экономисты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали роста на 113 тыс. мест в октябре.