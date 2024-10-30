АКБФ понизил прогнозную цену акций Норникеля до 186,42 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость обыкновенных акций ГМК "Норильский никель" со 192,93 руб. до 186,42 руб. за штуку, что по-прежнему предполагает 89%-ный потенциал роста и рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитиков.

Дисконт на риски вложений в акции "Норникеля" остается на уровне 25%.

"Норникель" сообщил о чистой прибыли за 9 месяцев 2024 года в размере 38 млрд руб., что на 44% ниже уровня годичной давности, - напоминают эксперты. - При этом выручка за этот период составила 644 млрд руб., увеличившись на 4% благодаря росту мировых цен на медь, частично компенсированному снижением цен на металлы платиновой группы. В связи с более быстрым завершением ремонта на Надеждинском металлургическом заводе "Норникель" пересмотрел свои планы по выпуску металлов на 2024 год. Теперь компания рассчитывает произвести на 6% больше никеля, на 1% больше меди и на 13% больше палладия. Прогноз по платине также пересмотрен вверх - до 639-664 тыс. унций".

Эксперты "АКБФ" незначительно улучшили среднесрочные прогнозы по финансовым показателям ГМК, однако на фоне увеличения доли облигаций с плавающей ставкой в структуре долгов компании и ожидаемого ужесточения кредитной политики ЦБ прогнозируют увеличение стоимости обслуживания долга.

"Прогноз дивидендных выплат ГМК по итогам 2024 и 2025 годов составляет 11 и 14 руб./ао, в то время как рыночный консенсус - около 12-15 руб./ао. Прогноз чистой прибыли компании на 2024 год составляет $2,2 млрд против $0,658 млрд по итогам 1П24", - отмечают эксперты.

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