"Финам" сохраняет рейтинг акций Pfizer на уровне "покупать"

"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Pfizer Inc. с целевой стоимостью $35,9 за штуку, что предполагает потенциал роста 30% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

"Гигант американской фарминдустрии весьма удачно отчитался за третий квартал - основные показатели превзошли прогнозы не просто формально, а на существенные величины, - отмечает эксперт. - Крупное превышение прогнозов по выручке было обусловлено неожиданно резко возросшими продажами антиковидного препарата Paxlovid в третьем квартале на фоне новой волны заболеваемости. За счет этого компания ощутимо повысила прогнозы по годовой выручке и прибыли. Мы по-прежнему полагаем, что ожидаемый рост выручки и прибыли в 2024-2025гг поможет акциям Pfizer предпринять отскок, поскольку фармгигант в настоящее время выглядит редкостно дешевым и недооцененным с фундаментальной точки зрения - торгуется с дисконтом в размере 30% относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E, EV/EBITDA, P/S и EV/S (NTM)".

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