Возможно достижение котировками золота уровней $2870-2930/унц. до завершения выборов в США - Freedom Finance Global

Возможно достижение котировками золота уровней $2870-2930 за тройскую унцию до завершения президентских выборов в США, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Мировые цены на золото 30 октября впервые в истории превысили отметку $2800 за тройскую унцию, - констатирует эксперт. - Эта динамика, как и прежде, обусловлена защитными свойствами этого биржевого инструмента и активным пополнением золотовалютных резервов (ЗВР) со стороны центробанков. По данным World Gold Council, в третьем квартале закупки золота в ЗВР по всему миру увеличились на 5%, до рекордных 1313 тонн. Многие регуляторы продолжают отдавать предпочтение драгметаллу после инцидента за заморозкой большого объема российских активов, номинированных в долларах США, что ослабило доверие ЦБ к этой валюте, которая так же, как и золото, традиционно выполняет хеджирующую функцию в периоды геополитической нестабильности, ускорения инфляции и др.".

Неопределенность и, следовательно, спрос на золото, на взгляд Чернова, усиливается в связи с предстоящим на следующей неделе голосованием на выборах президента США, так как опросы избирателей показывают примерно равные шансы основных кандидатов на победу. На этом фоне риски хеджируют крупные институциональные инвесторы, что подтверждается укреплением доллара, несмотря на переход ФРС к смягчению монетарных условий.

"В планах Дональда Трампа на посту президента проводить политику ослабления доллара для поддержки американских производителей и экспортеров, что будет способствовать удорожанию золота, находящегося в обратной корреляции с этой валютой. До завершения выборов в США волатильность в котировках золота останется повышенной, не исключено достижение ими диапазона $2870-2930/унц.", - прогнозирует аналитик инвесткомпании.

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