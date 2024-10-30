SberCIB подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Яндекса

SberCIB Investment Research подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Яндекса" с прогнозной стоимостью на уровне 4960 рублей за штуку, говорится в материале аналитиков инвестбанка.

"Компания опубликовала финансовые результаты за третий квартал: год к году выручка компании выросла на 36%, а скорректированная EBITDA - на 66%, - отмечают аналитики. - Последний показатель превысил наш прогноз на 14% в основном из-за высоких результатов сегмента "Онлайн-торговля". "Яндекс" подтвердил свой прогноз на весь год: выручка увеличится на 38-40%, скорректированная EBITDA ожидается на уровне 170-175 млрд рублей. Учитывая рост эффективности, мы полагаем, что компания перевыполнит прогноз по скорректированной EBITDA".

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