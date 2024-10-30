Акции МДМГ - защитный актив на неспокойном рынке - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "МД Медикал Груп" (МДМГ) - защитный актив на неспокойном рынке, отмечают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции" в комментарии.

"МДМГ представила операционные и финансовые результаты за девять месяцев 2024 года, показывающие уверенный рост выручки и операционных показателей, - пишут эксперты. - Компания продолжает открывать новые клиники и медицинские центры, опираясь главным образом на собственные источники финансирования. Мы позитивно оцениваем результаты бизнеса компании как защитную историю на неспокойном рынке и ждем объявления выплаты дивидендов до конца года".

Аналитики рекомендуют учитывать, что в условиях замедления экономической активности в результате жесткой денежно-кредитной политики Банка России, сфера медицинских услуг может выступать "тихой гаванью" для инвесторов. Потребитель в меньшей степени будет сокращать свои расходы на данный вид услуг.

По итогам третьего квартала 2024 года на счетах группы было сконцентрировано 4,9 млрд рублей, что эквивалентно 65,5 рубля на одну акцию, подчеркивают стратеги сервиса. В случае выплаты этих средств дивидендная доходность, по их оценке, может составить более 7,5%.

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