.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Акции МДМГ - защитный актив на неспокойном рынке - "Газпромбанк Инвестиции"
.
30 октября 2024 года 15:02
Акции МДМГ - защитный актив на неспокойном рынке - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции "МД Медикал Груп" (МДМГ) - защитный актив на неспокойном рынке, отмечают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции" в комментарии. "МДМГ представила операционные и финансовые результаты за девять месяцев 2024 года, показывающие уверенный рост выручки и операционных показателей, - пишут эксперты. - Компания продолжает открывать новые клиники и медицинские центры, опираясь главным образом на собственные источники финансирования. Мы позитивно оцениваем результаты бизнеса компании как защитную историю на неспокойном рынке и ждем объявления выплаты дивидендов до конца года". Аналитики рекомендуют учитывать, что в условиях замедления экономической активности в результате жесткой денежно-кредитной политики Банка России, сфера медицинских услуг может выступать "тихой гаванью" для инвесторов. Потребитель в меньшей степени будет сокращать свои расходы на данный вид услуг. По итогам третьего квартала 2024 года на счетах группы было сконцентрировано 4,9 млрд рублей, что эквивалентно 65,5 рубля на одну акцию, подчеркивают стратеги сервиса. В случае выплаты этих средств дивидендная доходность, по их оценке, может составить более 7,5%. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-МДМГ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
30 октября 2024 года 19:39
Рынок акций РФ вырос вторые торги подряд в рамках коррекции, индекс МосБиржи превысил 2615п во главе с Русалом
Москва. 30 октября. Рынок акций РФ в среду вырос вторые торги подряд в рамках коррекции на фоне подорожавшей нефти (фьючерс на Brent поднялся к $72,8 за баррель) и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок, сдерживающим фактором для покупателей остаются ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ РФ, что влечет выборочные продажи бумаг. Индекс МосБиржи превысил 2615 пунктов во главе с бумагами "Русала" (MOEX: RUAL) (+4,7%); подросли бумаги золотодобытчиков на фоне новых максимумов цен на золото (цена драгметалла протестировала $2800 за унцию). читать дальше
.30 октября 2024 года 19:33
Москва. 30 октября. Китайский юань немного поднялся на Московской бирже по итогам торгов в среду. Рубль незначительно подешевел, несмотря на рост нефти. Курс юаня в 19:00 мск составил 13,6005 руб., что на 2,35 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.30 октября 2024 года 18:50
Торговый диапазон для индекса Мосбиржи на четверг составляет 2550-2650 пунктов, говорится в комментарии ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой. "Российский фондовый рынок в среду провёл весь торговый день в "зелёном". Индекс Мосбиржи к вечеру вырос на 0,56%, снова поднявшись... читать дальше
.30 октября 2024 года 18:35
Цены евробондов РФ в среду демонстрируют умеренную смешанную динамику, несмотря на повышение на рынке UST
Москва. 30 октября. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду демонстрируют умеренную смешанную динамику, несмотря на повышение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ расширились. читать дальше
.30 октября 2024 года 18:34
Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Alphabet Inc. до $210 за штуку, сохранив при этом рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Сакена Исмаилова. "Мы позитивно оцениваем результаты Alphabet за 3 квартал финансового года: выручка и чистая прибыль... читать дальше
.30 октября 2024 года 18:02
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость обыкновенных акций ГМК "Норильский никель" со 192,93 руб. до 186,42 руб. за штуку, что по-прежнему предполагает 89%-ный потенциал роста и рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитиков. Дисконт на риски вложений в акции... читать дальше
.30 октября 2024 года 17:31
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Pfizer Inc. с целевой стоимостью $35,9 за штуку, что предполагает потенциал роста 30% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. "Гигант американской фарминдустрии весьма удачно отчитался за третий... читать дальше
.30 октября 2024 года 17:01
Возможно достижение котировками золота уровней $2870-2930/унц. до завершения выборов в США - Freedom Finance Global
Возможно достижение котировками золота уровней $2870-2930 за тройскую унцию до завершения президентских выборов в США, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "Мировые цены на золото 30 октября впервые в истории превысили отметку $2800 за тройскую унцию, - констатирует эксперт. -... читать дальше
.30 октября 2024 года 16:31
SberCIB Investment Research подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Яндекса" с прогнозной стоимостью на уровне 4960 рублей за штуку, говорится в материале аналитиков инвестбанка. "Компания опубликовала финансовые результаты за третий квартал: год к году выручка компании выросла на 36%, а... читать дальше
.30 октября 2024 года 16:03
Дивидендный фактор добавляет привлекательности акциям Группы ЛСР по сравнению с конкурентами - "Велес Капитал"
Дивидендный фактор добавляет привлекательности акциям "Группы ЛСР" по сравнению с конкурентами, считает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Компания отчиталась в октябре о получении прибыли по РСБУ за 9 месяцев в размере 28,4 млрд руб. против 32,85 млрд руб. годом ранее -... читать дальше
.30 октября 2024 года 15:42
Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 5765-5900 пунктов на торгах в среду при высокой волатильности, полагает аналитик Freedom Finance Global Айдын Сейтжапбар. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы демонстрируют нейтральную динамику, констатирует эксперт. В экономическом... читать дальше
.30 октября 2024 года 15:21
Москва. 30 октября. Китайский юань лишь слегка повышается на Московской бирже в среду днем; рубль незначительно дешевеет, несмотря на рост нефти. Курс юаня в 15:00 мск составил 13,584 руб., что на 0,7 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.30 октября 2024 года 14:30
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает топ-идею "Лонг в акциях "Совкомфлота", открытую 2 октября 2024 года, с ожидаемой совокупной доходностью 10% к концу текущего года, сообщается в материале аналитиков. "Подтверждаем топ-идею "Лонг "Совкомфлот"" с ожидаемой доходностью 10%. Бумага... читать дальше
.30 октября 2024 года 14:05
"Т-Инвестиции" понизили прогнозную стоимость акций ГК "Самолет" до 2000 рублей за штуку, сообщается в аналитических материалах брокера. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была снижена до "держать". Как пишут аналитики, они пересмотрели модель оценки компании с учетом слабых операционных... читать дальше
.30 октября 2024 года 14:03
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "Промомед" с целью 405 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18,3%, стоп-приказ: 327 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Прогнозируемый динамичный рост... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.