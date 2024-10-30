"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций МДМГ

"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "МД Медикал Груп" (МДМГ, управляет сетью клиник "Мать и дитя") с прогнозной стоимостью на уровне 1100 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков.

"Эмитент опубликовал производственные результаты за третий квартал и девять месяцев 2024 года, и менеджмент группы заявил, что не исключает еще одной выплаты дивидендов до конца текущего года. Акции компании на фоне позитивных результатов и новостях о возможной выплате выросли в цене более чем на 5%. Позитивно оцениваем перспективы бумаги, наш таргет - 1100 рублей за штуку", - указывают эксперты.

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