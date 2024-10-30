Риски возврата курса рубля выше 13,6 руб. за юань остаются высокими - банк "Санкт-Петербург"

Риски возврата курса пары юань/рубль выше уровня в 13,6 руб. за юань в текущих условиях остаются высокими, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

API поздно вечером во вторник неожиданно отчитался о снижении запасов в США за неделю. Подтверждение такой динамики запасов официальными цифрами и отсутствие неприятных сюрпризов со стороны экономических данных могут в среду поддержать восстановление котировок нефти марки Brent к $72 за баррель, говорится в материале экспертов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.