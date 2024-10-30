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30 октября 2024 года 11:35
Риски возврата курса рубля выше 13,6 руб. за юань остаются высокими - банк "Санкт-Петербург"
Риски возврата курса пары юань/рубль выше уровня в 13,6 руб. за юань в текущих условиях остаются высокими, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". API поздно вечером во вторник неожиданно отчитался о снижении запасов в США за неделю. Подтверждение такой динамики запасов официальными цифрами и отсутствие неприятных сюрпризов со стороны экономических данных могут в среду поддержать восстановление котировок нефти марки Brent к $72 за баррель, говорится в материале экспертов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ/МИР-РУБЛЬ/ВАЛЮТА/НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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