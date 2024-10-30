Рубль будет торговаться в диапазоне 13,5-14 руб. за юань в ноябре - ПСБ

Валютная пара юань/рубль будет торговаться в диапазоне 13,5-14 руб. за юань в ноябре с медленным движением к его верхней границе, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов.

Сезонный рост предложения иностранной валюты второй месяц подряд проявляется лишь в локальной стабилизации курса рубля. Это может указывать на устойчивость трека к постепенному ослаблению курса рубля на фоне выраженности проблем с возвратом экспортной выручки из-за вторичных санкций, отмечает эксперт.

По мнению Попова, на возможное продолжение ослабления рубля указывает рост импорта, который активизировался в последние месяцы на фоне сезонных факторов, а также наблюдаемый с начала недели пересмотр вверх стоимости юаневой ликвидности на внутреннем рынке (ставки RUSFAR CNY O/N с 13-14% до 19-20%) после пятничного повышения Банком России стоимости своих юаневых свопов.

"С учетом указанных факторов в ноябре прогнозирую дальнейшее движение биржевого юаня в диапазоне 13,5-14 рублей с медленным дрейфом к верхней границе указанного диапазона на фоне дальнейшего сезонного роста спроса на валюту со стороны импортеров и более медленной адаптации экспортеров к работе в новых условиях, - пишет эксперт ПСБ в обзоре. - Ограничивать скорость ослабления рубля будет заметный профицит внешнеторгового баланса и высокие из-за жесткой денежно-кредитной политики внутренние процентные ставки".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.