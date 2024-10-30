Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Газпрома

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций "Газпрома", сообщается в материале старшего аналитика Кирилла Бахтина и аналитика Василия Мордовцева.

"Эмитент увеличивает инвестиционную программу на текущий год на 4%. Заместитель председателя правления Фамил Садыгов добавил, что долговая нагрузка группы продолжает уменьшаться и ожидается, что отношение чистого долга к EBITDA на конец года составит не более 2,3 - меньше, чем в конце 1П24, когда оно было равно 2,4, и в конце 2023 года (2,8). Кроме того, опубликованы результаты за 9М24 по РСБУ, которые мы не считаем показательными, - пишут эксперты. - Все это скорее нейтрально в плане потенциального влияния на котировки. При этом повышается вероятность выплаты дивидендов по итогам 2024 года, размер которых оцениваем в 30 руб. на акцию (дивидендная доходность в таком случае составляет 24%). Наш рейтинг по акциям "Газпрома" - "покупать".

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