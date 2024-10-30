Акции Яндекса интересны для долгосрочных покупок - "Цифра брокер"

Акции МКПАО "Яндекс" в настоящее время интересны для долгосрочных портфельных инвестиций, прогнозная стоимость бумаги составляет не менее 5200 рублей за штуку, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

"Эмитент опубликовал ожидаемо сильные финансовые результаты за 9М24 по МСФО, а также подтвердил прогноз по росту общей выручки в 2024 году на 38-40% и скорректированному показателю EBITDA на уровне 170-175 млрд руб. По нашим оценкам, "Яндекс" сможет добиться поставленных целей, и на данный момент мы находим акции компании недооцененными и интересными для долгосрочных портфельных инвестиций. Наша прогнозная оценка акций составляет не менее 5200 руб." - пишут эксперты в обзоре.

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