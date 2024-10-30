Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- отчет по рынку труда Германии за октябрь;

- предварительный ВВП Германии и еврозоны за 3К24;

- занятость в частном секторе США от ADP за октябрь;

- предварительный ВВП США за 3К24;

- предварительный индекс потребительских цен Германии за октябрь;

- индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в сентябре;

- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов;

- ВВП, розничные продажи, уровень безработицы России в сентябре;

- финансовые результаты "РусГидро" и "Европлана" за 3К24 по РСБУ;

- квартальные результаты Microsoft Corp., Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена), Eli Lilly, Caterpillar, Booking Holdings, Airbnb Inc., eBay.

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