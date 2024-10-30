Индекс Мосбиржи будет торговаться вблизи 2600п в среду - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет двигаться вблизи отметки 2600 пунктов на торгах в среду, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Многие бумаги во вторник вернулись к значимым уровням, которые теперь выступают в качестве сопротивления. Несмотря на это, предпочтение отдаем золотодобытчикам: мировые цены на золото приближаются к отметке $2800 за тройскую унцию", - отмечает эксперт в комментарии.

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