Ослабление рубля к юаню в ноябре более чем на 2-4% в целом маловероятно - "Алор Брокер"

Ослабление национальной валюты в следующем месяце более чем на 2-4% по отношению к юаню в целом маловероятно, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов.

"Пара юань/рубль не подтвердила наметившийся в понедельник выход из консолидации вверх - во вторник рубль немного укрепился. Ждем, что в ноябре начнется традиционный для конца года приток ликвидности в финансовую систему, поскольку Минфин будет завершать расчеты по госзаказам. Но лишь небольшая часть этих денег пойдет в валюту, так как рублевые ставки кратно привлекательнее. Но при этом рост денежной массы рубль просто вынужден отыграть снижением. В целом без дополнительных шоков не ждем ослабления национальной валюты в следующем месяце более чем на 2-4%", - пишет эксперт в комментарии.

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