"Финам" сохраняет рекомендацию "держать" для паев Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF с прогнозной стоимостью на уровне $107 за штуку, что предполагает потенциал роста 13%, сообщается в материале ведущего аналитика Александра Потавина.

Всемирный совет по инвестициям в платину (WPIC) полагает, что рынок платины в 2024 году ожидает значительный дефицит, который может составить около 1,1 млн унций или примерно 13% от прогнозируемого спроса. Это поддерживает мировые цены на платину, отмечает эксперт.

"Мы ожидаем, что данный тренд сохранится в течение нескольких следующих лет, если не произойдут значительные изменения в производственных мощностях или глобальной экономике. Платина добывается в ограниченных географических регионах, таких как Южная Африка и Россия. Любые перебои в производстве или поставке сырья на экспорт могут усугубить дефицит металла на рынке и ускорить рост цен", - пишет он в обзоре.

Паи биржевого фонда могут быть интересны инвесторам, которые ищут простую и удобную альтернативу покупке физического драгметалла, считает Потавин.

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