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29 октября 2024 года 19:45

Рынок акций РФ во вторник отскочил вверх к 2600п по индексу МосБиржи в рамках коррекции, лидировал Норникель

Москва. 29 октября. Рынок акций РФ во вторник скорректировался вверх за счет закрытия игроками части "коротких" позиций на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок, сдерживающим "быков" фактором выступила подешевевшая нефть (фьючерс на нефть Brent откатился к $71 за баррель). Индекс МосБиржи отскочил вверх к рубежу 2600 пунктов во главе с бумагами "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+4,6%); во "втором эшелоне" выросли бумаги МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HEAD) (+5,2%) на дивидендных новостях.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2599,66 пункта (+1%, максимум сессии - 2612,94 пункта), индекс РТС - 841,45 пункта (+0,9%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,8%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 30 октября, составил 97,3261 руб. (+9,61 копейки).

Подорожали также акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+3,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+3,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,7%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (+1,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,5%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+1,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8% и +1,7% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,8%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%).

"АЛРОСА" по итогам 9 месяцев 2024 года снизила чистую прибыль по РСБУ более чем в 3 раза, до 28,3 млрд рублей. Согласно отчетности компании, выручка снизилась на 30% (до 166 млрд рублей), себестоимость - на 14% (до 112,4 млрд рублей).

Чистая прибыль ПАО "Юнипро" (MOEX: UPRO) (+3%) по РСБУ за девять месяцев 2024 года выросла на 33,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 31,6 млрд руб., говорится в отчете компании. Выручка составила 98,8 млрд руб. (+9,2%).

Чистый убыток головной компании ПАО "Газпром" по российским стандартам (РСБУ) за 9 месяцев 2024 года составил 309,111 млрд рублей после прибыли 130 млрд рублей годом ранее, сообщается в бухгалтерской отчетности ПАО. В то же время в III квартале 2024 года концерн получил чистую прибыль по РСБУ в размере 171,53 млрд рублей после двух убыточных кварталов подряд (450 млрд рублей в первом и 31 млрд рублей во втором кварталах), сообщается в бухгалтерской отчетности ПАО.

Совет директоров ПАО "Газпром" одобрил увеличение инвестиционной программы на 2024 год по головной компании с 1,574 трлн рублей до 1,642 трлн рублей, говорится в распространенном сообщении.

По словам заместителя председателя правления "Газпрома" Фамила Садыгова, оценка поступлений от продаж "Газпрома" в 2024 году повышена на 443 млрд руб. (+6%, до 7,9 трлн руб.), а программа заимствований концерна на 2024 год сокращена с 520 млрд до 480 млрд руб. По его словам, коэффициент "чистый долг"/EBITDA" "Газпрома" по итогам 2024 года, как ожидается, сократится до 2,3х с 2,4х на середину года.

Подешевели во вторник акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,6%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,4%), "префы" Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,2%).

МКПАО "Яндекс" (MOEX: YDEX) (-0,1%, до 3739 рублей) в III квартале увеличило выручку на 36%, до 276,8 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Скорректированный показатель EBITDA в отчетном периоде вырос в 1,7 раза и достиг 54,7 млрд рублей.

Показатель по выручке оказался хуже консенсус-прогноза "Интерфакса": опрошенные аналитики ожидали, что выручка окажется на уровне 277,5 млрд рублей. Показатель скорр. EBITDA, наоборот, оказался лучше консенсус-прогноза, в рамках которого он предполагался на уровне 49,8 млрд рублей.

"Яндекс" сохранил прогноз по росту выручки по итогам 2024 года на 38-40%, также ожидает, что скорректированный показатель EBITDA составит 170-175 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи во вторник увеличил волатильность, но в итоге возобладали силы покупателей и индикатор подтянулся к 2600 пунктам. На нефтяном рынке планка $70 за баррель Brent пока устояла, в ближайшей перспективе рынки продолжат наблюдать за ситуацией на Ближнем Востоке, где риторика стран остается воинствующей.

В целом, сантимент на российском рынке остается сдержанным, в основном на фоне резкого подъема ЦБ РФ ключевой ставки до 21% годовых, а также неопределенности вокруг дальнейшей ее траектории и продолжительности периода жестких денежно-кредитных условий, считает эксперт.

В США октябрьский индекс доверия потребителей Conference Board вышел лучше ожиданий, достигнув максимума с начала года. В то же время число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) в сентябре заметно не добрало до прогнозных уровней. В середине недели ожидается ряд важных статданных: предварительные квартальные оценки ВВП еврозоны и США, а также изменение за октябрь числа американцев, занятых в несельскохозяйственном секторе (от ADP). На российском рынке "РусГидро" и "Европлан" (MOEX: LEAS) опубликуют финрезультаты по РСБУ за III квартал, напомнил эксперт.

"В случае восстановления цен на нефть и ослабления рубля вероятно плавное движение индекса МосБиржи в сторону ближайшей цели 2650 пунктов. Прогноз на 30 октября - 2550-2650 пунктов", - считает Шепелев.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Андрея Алексеева, индекс МосБиржи после сильного 2-дневного падения отыграл часть позиций. Триггером для ускорения снижения с прошлой пятницы стал очередной жесткий сигнал ЦБ РФ, из-за чего индекс МосБиржи растерял почти весь рост локального отскока в сентябре. С максимумов сентября индекс снизился на 10%, а текущие значения сопоставимы с уровнями мая 2023 года.

Акции "Норникеля" во вторник возглавили отскок вверх. Причиной роста мог стать отчет ГМК за 9 месяцев по РСБУ, в рамках которого компания сохранила прибыль от продаж и удержала себестоимость. В "плюсе" торговались бенефициары повышения ключевой ставки ЦБ - акции "Интер РАО" и "префы" "Сургутнефтегаза", поскольку компании могут заработать больше процентных доходов. Дополнительным драйвером роста "префов" "Сургутнефтегаза" выступают ожидания публикации отчета по РСБУ за 9 месяцев и сильных результатов на фоне ослабления рубля.

Слабее рынка выглядели акции "Яндекса", несмотря на опубликованные данные по МСФО за III квартал, в рамках которых компания нарастила выручку и EBITDA на 36% и 66% соответственно, а также подтвердила свой прогноз по росту выручки в 2024 году на 38-40%. Седьмую сессию подряд падает "Самолет" (MOEX: SMLT) (-3,7% во вторник и -21% за 7 торговых дней - прим ИФ), где опубликованные ранее слабые операционные результаты за III квартал (падение продаж на 45% и 37% в кв.м. и рублях соответственно), стали следствием слабой рыночной конъюнктуры на фоне сворачивания льготных ипотечных программ, отметил Алексеев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ во вторник снимал краткосрочную перепроданность.

Индекс МосБиржи в течение волатильных торгов опускался ниже 2560 пунктов, обновив минимум с начала сентября, после чего все же отскочил вверх. Покупки по большинству ликвидных бумаг проходили в рамках технической коррекции. Акции "Роснефти" отступили от достигнутого накануне минимума с мая 2023 года. Фундаментально покупки в бумагах "Роснефти" могут ускориться в случае восстановления всего российского рынка и цен на нефть. Локальным позитивом для "Роснефти" при этом будут ожидания объявления о промежуточных дивидендах за 9 месяцев текущего года, доходность которых, скорее всего, будет значительно ниже ключевой ставки ЦБ РФ, но все же может добавлять привлекательности акциям. Отчетность компании по МСФО за I полугодие, в частности, показала рост чистой прибыли на 26,9% г/г и скорректированного свободного денежного потока на 61,3% г/г, что позволяет ожидать выплат выше предыдущего года.

Акции застройщика "Самолет" продолжили обвал после публикации на прошлой неделе слабых операционных результатов за III квартал 2024 года. "Газпром" сообщил о получении чистой прибыли по РСБУ в III квартале в размере 171,5 млрд руб. после двух убыточных кварталов подряд, отметила аналитик.

На западных фондовых площадках во вторник не наблюдалось однозначной динамики: индексы оставались в режиме консолидации у важных технических уровней, пытаясь удержать основные восходящие тренды перед новыми макроэкономическими и корпоративными сигналами этой недели. Российский рынок к концу дня смог выйти в "плюс", однако индекс МосБиржи остался ниже 2600 пунктов, поэтому об уверенности покупателей говорить пока не приходится. На данный момент рынок радуют разве что отдельные корпоративные истории: совет директоров "Хэдхантера" рекомендовал специальные дивиденды в размере 907 руб. на акцию с доходностью 22%, выше текущей ключевой ставки ЦБ РФ, с закрытием реестра 16 декабря, заключила Кожухова.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, снижение рынка акций, с большей вероятностью, продолжится, но уже не такими высокими темпами и с периодами коррекции, в том числе за счет фиксации прибыли по "шортам". Сильной поддержкой для индекса МосБиржи станет район 2500 пунктов. Это психологически важная отметка, и здесь же расположены минимумы текущего года, однако вероятность пробоя данного уровня довольно высокая, считает эксперт.

На нефтяном рынке зона $70-71 за баррель Brent выступает поддержкой, но при появлении даже небольшого негатива она может быть пройдена. В любом случае это не та цена, которая может поддержать рублевые активы, полагает Антонов.

В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,8%, австралийский ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite просел на 1,1%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,5%), просела Европа (индексы DAX, CAC40, FTSE снизились на 0,2-1%), в США динамика смешанная (индекс Dow к 18:50 МСК просел на 0,1%, но подросли на 0,2-0,6% S&P500 и Nasdaq).

На нефтяном рынке во вторник цены к вечеру вернулись к снижению после локальной коррекции.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $71,02 за баррель (-0,6% и -6,1% накануне), декабрьская цена фьючерса на WTI - $67,03 за баррель (-0,5% и -6,1% в понедельник).

Для обеих марок спад накануне стал самым масштабным с июля 2022 года. Он последовал за новостями о том, что Израиль не стал атаковать нефтяные объекты Ирана в рамках ударов на выходных.

Дополнительное давление на котировки оказала выраженная израильским премьером Биньямином Нетаньяху открытость для короткого перемирия в Газе в обмен на освобождение некоторого числа пленных, пишет Trading Economics.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (MOEX: MISB) (+15,3% и +11,2% "префы"), ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (+10%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+8,6%), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (+6,5%), ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (+5,3%).

Совет директоров МКПАО "Хэдхантер" (+5,2%, до 4312 рублей; объем торгов превысил 7,214 млрд рублей) рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 9 месяцев 2024 года в размере 907 рублей на обыкновенную акцию, решение принято на заседании 25 октября, сообщила компания.

В пресс-релизе МКПАО говорится, что группа, как ожидается, направит на дивиденды около 100% скорректированной чистой прибыли, полученной по итогам 2021-2024 годов. Это соответствует верхней границе диапазона, предусмотренного дивполитикой HeadHunter (предусматривает распределение от 60% до 100% скорр. чистой прибыли ежегодно). Предлагаемая дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на дивиденды, - 17 декабря.

Чистая прибыль ПАО "Россети Центр" (MOEX: MRKC) (+5,2%) по РСБУ за девять месяцев этого года составила 6,72 млрд руб., сообщается в отчетности компании. Это почти на 5% больше результата аналогичного периода прошлого года.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" (MOEX: MRKP) (+4,3%) в январе-сентябре 2024 года получило чистую прибыль в размере 13,692 млрд рублей, что на 15,2% больше показателя за аналогичный период прошлого года, говорится в отчетности компании по РСБУ.

ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (+4,2%) в январе-сентябре 2024 года получило чистую прибыль по РСБУ в размере 2,678 млрд рублей, что на 26,3% меньше, чем за аналогичный период 2023 года, говорится в отчетности компании.

Снизились акции ПАО "Мосгорломбард" (MOEX: MGKL) (-5,4%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (-4,5%), ГК "Самолет" (-3,6%), ПАО "Смарттехгрупп" (MOEX: CARM) (-3,1%), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (-3%), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (-2,8%), ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (-2,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 84,3 млрд рублей (из них 12,32 млрд рублей пришлось на акции "ТКС Холдинг", 10,48 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 7,71 млрд рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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