"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Uber Technologies с целевой ценой $94,02 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 21,1% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Акции Uber показали с начала года солидный рост в 26,07%, обогнав S&P 500 благодаря постоянному улучшению своей платформы, оптимизации операционных расходов и активно развивающимся рынкам такси и доставки в США, - указывает аналитик Саид Керимханов. - Перспективы Uber во многом поддержит заключенное соглашение с BYD, которое позволит компании распространить свой продукт на рынок Европы, Латинской Америки и т. д. Кроме того, Uber к 2040 году планирует полностью перейти на электромобили, что, учитывая быстрый рост данного рынка, может улучшить позиции компании. Наша рекомендация - "покупать", у компании есть множество опорных точек для долгосрочного роста финансовых показателей при отсутствии критических рисков".

Uber Technologies Inc. - ведущий американский оператор автомобильных перевозок, обеспечивающий клиентов технологической платформой, которая позволяет соединить пассажира и водителя эффективно и быстро, а также сделать поездку максимальной комфортной.

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