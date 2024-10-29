"Финам" повысил прогнозную цену бумаг TSMC до $183

"Финам" повысил прогнозную цену ADS Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) до $183 за бумагу, что предполагает потенциал снижения на 10% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Рекомендация при этом сохранена на уровне "держать".

"Результаты TSMC за 3К24 вновь оказались сильными, - пишет аналитик Гордей Смирнов. - Компания не только превзошла ожидания по выручке и чистой прибыли, но и неожиданно существенно улучшила коэффициенты рентабельности за счет увеличения загрузки производственных мощностей. TSMC остается одним из главных бенефициаров бума ИИ-технологий благодаря доминирующему положению на рынке производства чипов по продвинутым техпроцессам. Учитывая сильные финансовые показатели, мы вновь повысили целевую цену по акциям TSMC, однако сохраняем относительно осторожный взгляд на инвестиционный кейс компании, принимая во внимание значительную роль геополитических рисков".

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) - крупнейший в мире контрактный производитель чипов и микросхем.

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