Текущее укрепление рубля к юаню вряд ли будет существенным - БКС Экспресс

Текущее укрепление рубля по отношению к юаню вряд ли будет продолжительным и существенным, считает эксперт БКС Экспресс Дмитрий Бабин.

"Торги вторника открылись вниз, и рубль вновь переписал двухнедельный минимум к юаню, который достигал 13,66 руб. Однако российская валюта быстро восстановилась и торгуется сейчас в умеренном плюсе. Вероятно, рубль пытается развить коррекцию, но вряд ли она будет продолжительной и существенной. Давление на его курс продолжит оказывать сокращение экспорта в количественном выражении из-за санкций, а также в денежном - под воздействием снижения нефтяных цен. Это уменьшает предложение иностранной валюты, спрос на которую может и дальше расти со стороны восстанавливающегося импорта", - пишет аналитик в обзоре.

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