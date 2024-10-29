Рубль днем развернулся вверх в паре с юанем, корректируется после сильного падения накануне на фоне укрепляющейся нефти

Москва. 29 октября. Китайский юань перешел к снижению на Московской бирже во вторник днем после роста при открытии сегодняшней торговой сессии. Рубль развернулся вверх в рамках коррекции после сильного падения накануне и на фоне дорожающей нефти.

Курс юаня в 15:00 мск составил 13,571 руб., что на 4,55 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 15 копеек, до 97,42 руб./$1; контракт EURRUBF, напротив, опустился на 19 копеек, до 105,11 руб./EUR1.

Курс пары "юань-рубль" к концу ноября, скорее всего, составит 13,7 руб./юань, пары "доллар-рубль" - 98 руб./$1, полагает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.

"Против рубля с начала сентября играют низкие цены на нефть, - указывает эксперт. - Средняя цена Brent, по данным EIA, в сентябре составила $74 за баррель, что является минимальным значением с сентября 2021 года. К концу октября котировки снизились до $71 за баррель. Временное ухудшение конъюнктуры на рынке нефти создает негативный фон для краткосрочных перспектив рубля. Кроме того, ослаблению рубля способствует смягчение нормативов по возврату валютной выручки, которое упрощает расчеты за импорт".

Объем импорта, согласно текущей статистике, не снижается, что, на взгляд Ващелюк, также является одним из факторов ослабления рубля. Аналитик не исключает, что обычное для конца года увеличение объема денег в экономике может стать фактором дополнительного давления на рубль. При этом призывает помнить, что в начале года рубль, как правило, укрепляется на фоне сезонного снижения спроса и экономической активности.

"Ослабление рубля сдерживают высокие процентные ставки, - отмечает стратег УК "Первая". - Кроме того, в условиях снижения цен на нефть уменьшается объем иностранной валюты, которую покупает Минфин в рамках бюджетного правила. Это также снижает давление на рубль. На следующей неделе не ожидаем выраженной динамики на валютном рынке, курс доллара может составлять 96-98 руб., юаня - 13,4-13,7 руб. В конце ноября курс доллара, вероятно, будет находиться около 98 руб., курс юаня - около 13,7 руб.".

Цены на нефть эталонных марок заметно ускорили темпы роста во вторник днем после максимального более чем за два года падения накануне.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $72,27 за баррель, что на 1,2% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 1,32%, до $68,37 за баррель.

Для обеих марок спад накануне стал самым масштабным с июля 2022 года. Он последовал за новостями о том, что Израиль не стал атаковать нефтяные объекты Ирана в рамках ударов на выходных.

Банк России во вторник, 29 октября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 4 трлн 740,7 млрд рублей (при лимите 5 трлн 810 млрд рублей и спросе 4 трлн 740,7 млрд рублей) в среднем по ставке 20,89% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 22 октября, банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 916,3 млрд рублей (при лимите 4 трлн 700 млрд рублей и спросе 2 трлн 916,3 млрд рублей) в среднем по ставке 18,88% годовых.