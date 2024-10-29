Акции "Ленты" справедливо оценены рынком в текущий момент - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции МКПАО "Лента" справедливо оценены российским фондовым рынком в текущий момент, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Эмитент демонстрирует эффективность реализации принятой стратегии по трансформации бизнеса. Необходимо учитывать, что результаты за девять месяцев 2024 года включают консолидацию торговой сети "Монетка" которая учитывается в финансовых результатах с октября 2023 года (на данный момент компания полностью завершила интеграцию), - отмечают эксперты в комментарии. - Негативным моментом выступают рост чистых процентных расходов вследствие принятой стратегии по развитию бизнеса, однако "Лента" реализует мероприятия по снижению долговой нагрузки. На наш взгляд, существенный рост операционной эффективности позволит минимизировать эффект от роста долга".

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