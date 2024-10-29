"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций Делимобиля

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку акций ПАО "Каршеринг Руссия" (оказывает услуги под брендом "Делимобиль") с прогнозной стоимостью на уровне 270 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Дмитрия Булгакова.

"Пока мы не меняем свои прогнозы по выручке (30,9 млрд руб.) и прибыли (1,6 млрд руб.) эмитента, но слабые операционные данные за 3К создают риски для наших ожиданий на весь 2024 год. Относительно прогнозов на 2025 год нужно будет следить за динамикой проданных минут и выручкой, - пишет эксперт инвесткомпании. - Допускаем, что квартальное замедление может быть временным. Сохраняем наш нейтральный взгляд на "Делимобиль" с целевой ценой 270 рублей за штуку".

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