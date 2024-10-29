Курс пары рубль/юань к концу ноября, скорее всего, составит 13,7 руб./юань - УК "Первая"

Курс пары рубль/юань к концу ноября, скорее всего, составит 13,7 руб./юань, пары рубль/доллар - 98 руб./$1, полагает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.

"Против рубля с начала сентября играют низкие цены на нефть, - указывает эксперт. - Средняя цена Brent, по данным EIA, в сентябре составила $74/барр., что является минимальным значением с сентября 2021 года. К концу октября котировки снизились до $71/барр. Временное ухудшение конъюнктуры на рынке нефти создает негативный фон для краткосрочных перспектив рубля. Кроме того, ослаблению рубля способствует смягчение нормативов по возврату валютной выручки, которое упрощает расчеты за импорт".

Объем импорта, согласно текущей статистике, не снижается, что, на взгляд Ващелюк, также является одним из факторов ослабления рубля. Аналитик не исключает, что обычное для конца года увеличение объема денег в экономике может стать фактором дополнительного давления на рубль. При этом призывает помнить, что в начале года рубль, как правило, укрепляется на фоне сезонного снижения спроса и экономической активности.

"Ослабление рубля сдерживают высокие процентные ставки, - отмечает стратег УК "Первая". - Кроме того, в условиях снижения цен на нефть уменьшается объем иностранной валюты, которую покупает Минфин в рамках бюджетного правила. Это также снижает давление на рубль. На следующей неделе не ожидаем выраженной динамики на валютном рынке, курс доллара может составлять 96-98 руб., юаня - 13,4-13,7 руб. В конце ноября курс доллара, вероятно, будет находиться около 98 руб., курс юаня - около 13,7 руб.".

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