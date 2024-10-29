"БКС МИ" закрыл парную торговую идею "Лонг в акциях Яндекса против МТС"

"БКС Мир инвестиций" закрыл парную торговую идею "Лонг в акциях "Яндекса" / Шорт в акциях МТС", сообщается в обзоре инвесткомпании.

Совокупный спред достиг 15% с момента открытия идеи в конце июля. Котировки акций "Яндекса" за это время снизились на 2%, тогда как индекс МосБиржи потерял в цене 11%. Бумагу, как отмечают аналитики, поддержали сильные финансовые результаты компании за второй квартал, первые в истории дивиденды и ожидания хороших показателей за третий квартал. "В результате на слабом рынке котировки акций "Яндекса" показали себя относительно стабильно, хотя в такой среде у историй роста часто динамика хуже индекса", - пишут эксперты.

Акции МТС тем временем потеряли в цене 16% с открытия торговой идеи, что оказалось хуже динамики индекса. "На наш взгляд, сказалась чувствительность прибыли оператора к процентным ставкам и то, что новости по дивидендам компании вероятны только в следующем году", - полагают аналитики.

Долгосрочный взгляд БКС на обе бумаги остается неизменным: "позитивным" на акции "Яндекса" и "нейтральным" на акции МТС.

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