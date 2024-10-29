Инвестбанк "Синара" поднял рекомендацию для акций Мечела до "держать" в связи с падением котировок

Инвестиционный банк "Синара" поднял рекомендацию для обыкновенных и привилегированных акций "Мечела" с "продавать" до "держать" в связи с падением котировок, сообщается в обзоре инвестбанка. В результате коррекции образовался небольшой потенциал роста (4%) текущей стоимости акций компании до целевого уровня, отмечают аналитики.

Прогнозная стоимость бумаг не изменилась и составляет 100 рублей за штуку.

"Мы по-прежнему не ждем восстановления прибыли "Мечела" в ближайшие полгода-год из-за удешевления угля и роста процентных расходов. Полагаем, что долговая нагрузка эмитента продолжит увеличиваться и по коэффициенту Чистый долг/EBITDA достигнет 4,0 на конец 2024 года, а на процентные расходы в 2024-2025 гг. уйдет около 70% EBITDA", - пишут эксперты.

Текущая стоимость обыкновенных и привилегированных акций "Мечела" составляет порядка 96 рублей за штуку.

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