S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5765-5880п во вторник - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5765-5880 пунктов во вторник при повышенной волатильности, сообщается в материале аналитика Freedom Finance Global Алмаса Альмаганбетова.

"Волатильность предстоящих торгов оцениваем как повышенную при нейтральном балансе рисков, - пишет эксперт. - Макроэкономические релизы, а также динамика на долговом рынке могут негативно повлиять на рисковые активы в случае слабых релизов и роста доходностей. Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 5765-5880 пунктов. Техническая картина для S&P 500 осталась без изменений. Продолжается развитие восходящего тренда, бенчмарк опирается на поддержку около 20-дневной скользящей средней. Индикатор RSI остается выше нейтральных 50 пунктов. Цель "быков" - тест уровня 5900 пунктов".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.