Текущая ДКП негативно отражается на основном бизнесе ВТБ - ПСБ

Текущая денежно-кредитная политика Центробанка негативно отражается на основном бизнесе ВТБ, отмечается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"ВТБ увеличил в 3 квартале чистую прибыль на 13,2%, за 9 месяцев прибыль снизилась на 0,3% г/г, до 375 млрд рублей при прогнозе в 550 млрд рублей на весь год. Результаты оказались выше консенсус-прогноза, что мы считаем позитивным, учитывая довольно непростой 3 квартал, - комментирует результаты ВТБ за 9М24 по МФСО (сокращенные) эксперт Екатерина Крылова. - ВТБ неплохо зарабатывает на комиссионных доходах (+22,4% г/г), но теряет объемы процентных доходов (-32,4% г/г). Чистая процентная маржа снизилась до 1,8% против 3,1% год назад. В целом текущая ДКП негативно отражается на основном бизнесе ВТБ. Таргет по прибыли за год может быть выполнен с учетом уже накопленных 375 млрд руб. и разовых факторов - продажи заблокированных активов (ВТБ планировал продать их на 92 млрд руб.)".

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