HeadHunter - бенефициар конкуренции за рабочую силу на рынке - ПСБ

Промсвязьбанк (ПСБ) позитивно оценивает перспективы акций МКПАО "Хэдхантер" и считает компанию бенефициаром конкуренции за рабочую силу на рынке, говорится в комментарии аналитика Екатерины Крыловой.

"Совет директоров компании "Хэдхантер" неожиданно рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 9 месяцев 2024 года. Их размер заметно превысил ожидаемые ранее 640-700 руб. и составил 907 руб./акцию, - отмечает эксперт. - Последний день для покупки бумаг под спецдивиденд - 16 декабря. На этом фоне акции с утра росли более чем на 6%. Даже с учетом скачка котировок доходность спецдивиденда превышает 20%. Мы продолжаем позитивно смотреть на компанию и считаем ее бенефициаром растущей конкуренции за рабочую силу на рынке".

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