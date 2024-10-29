"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Норникеля

"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ГМК "Норильский никель" с целевой ценой 221 рубль за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова.

"Норникель" представил сильные операционные результаты за 3-й квартал 2024 года, - пишет эксперт. - Производство показало уверенный рост, в то время как производственный прогноз на 2024 год был повышен для всех четырех ключевых металлов компании: на 5,2-6,5% по никелю, на 0,7-0,8% по меди, на 11,3-14,3% по палладию и на 9,8-12,7% по платине. Также мы отмечаем, что по итогам 9 месяцев "Норникель" идет с опережением плана по меди, палладию и платине. Мы подтверждаем рекомендацию "покупать" для бумаг компании с целевой ценой 221 рубль".

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