Акции Яндекса привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции МКПАО "Яндекс" привлекательны для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Эмитент продолжает демонстрировать высокие темпы роста по всем сегментам бизнеса и подтвердил ранее озвученный прогноз по финансовым показателям за 2024 год. При этом наблюдается и увеличение рентабельности скорректированного показателя EBITDA - до 18,5% за 9М24 по сравнению с 14,9% в аналогичном периоде прошлого года. В третьем квартале 2024 года рентабельность скорректированного показателя EBITDA также увеличилась и составила 19,8%, что на 3,7% превышает значение третьего квартала 2023 года. На наш взгляд, акции "Яндекса" являются привлекательными для долгосрочного инвестора", - пишут эксперты в комментарии.

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