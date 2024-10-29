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Главная / Мнения аналитиков / Акции Яндекса привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
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29 октября 2024 года 12:17
Акции Яндекса привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции МКПАО "Яндекс" привлекательны для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Эмитент продолжает демонстрировать высокие темпы роста по всем сегментам бизнеса и подтвердил ранее озвученный прогноз по финансовым показателям за 2024 год. При этом наблюдается и увеличение рентабельности скорректированного показателя EBITDA - до 18,5% за 9М24 по сравнению с 14,9% в аналогичном периоде прошлого года. В третьем квартале 2024 года рентабельность скорректированного показателя EBITDA также увеличилась и составила 19,8%, что на 3,7% превышает значение третьего квартала 2023 года. На наш взгляд, акции "Яндекса" являются привлекательными для долгосрочного инвестора", - пишут эксперты в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЯНДЕКС-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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