"Т-Инвестиции" сохраняют прогнозную цену акций Яндекса на уровне 5100 руб

Аналитики "Т-Инвестиций" считают акции "Яндекса" недооцененными рынком и сохраняют их прогнозную цену на уровне 5100 рублей, сообщается в комментарии брокера.

"Российский IT-гигант опубликовал финансовые результаты за третий квартал и первые девять месяцев 2024 года: выручка ведущих направлений бизнеса "Яндекса" уверенно растет. Компания сохраняет свой прогноз до конца года: рост выручки 38-40% г/г и скорректированный показатель EBITDA на уровне 170-175 млрд рублей. Для этого "Яндексу" нужно немного ускорить рост выручки в четвертом квартале и можно слегка снизить рентабельность. Полагаем, что у компании получится не только достигнуть своих целей, но и перевыполнить их", - отмечают эксперты брокера.

Сейчас бумаги "Яндекса" торгуются с форвардным мультипликатором EV/EBITDA (с учетом прогноза на весь 2024 год) на уровне около 9x, подчеркивается в комментарии. Это ниже среднего других российских IT-компаний. Такое значение мультипликатора, по мнению аналитиков, выглядит низким, учитывая сильные позиции "Яндекса" во всех основных сегментах, развитую экосистему и высокую рентабельность ключевых бизнесов.

"Считаем акции "Яндекса" недооцененными рынком и видим потенциал для их роста. Учитывая все вышесказанное, сохраняем позитивный взгляд на бумаги "Яндекса" и таргет на уровне 5100 рублей на акцию", - резюмируют стратеги "Т-Инвестиций".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.