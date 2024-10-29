ЦБ РФ может поднять ставку до 23% на декабрьском заседании - "Финам"

ЦБ РФ может поднять ключевую ставку еще на 200 б.п., до 23% годовых на декабрьском заседании, полагает аналитик инвесткомпании "Финам" Максим Пухов.

"Главное событие для российского рынка - прошедшее заседание ЦБ РФ, результатом которого стало повышение ставки до 21%, вопреки консенсус-прогнозу 20%, - пишет эксперт в комментарии. - Кроме того, регулятор дал рынку достаточно жесткий прогноз на вектор развития ДКП, предусматривающий дальнейшее повышение ставки. Жесткий сигнал был послан еще в пресс-релизе, где отмечено, что с 28 октября до конца 2024 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 21,0-21,3%. Такие уровни свидетельствуют о том, что на последнем заседании в декабре есть риск повышения ставки еще на 200 б.п., до 23%".

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