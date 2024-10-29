"Мои Инвестиции" позитивно оценивают перспективы бумаг Норникеля

"Мои Инвестиции" позитивно оценивают перспективы котировок бумаг ГМК "Норильский никель", сообщается в материале аналитиков телеграм-канала.

"Положительно смотрим на бумаги эмитента. При текущих ценах на металлы и курсе рубля акции компании торгуются с привлекательным мультипликатором EV/EBITDA 12М 4,1x (дисконт составляет примерно 20% к историческим уровням), генерируя 11% FCF на год вперед, - пишут эксперты. - Мы также считаем ограниченным потенциал снижения цен на корзину металлов добытчика - никель и МПГ торгуются все еще ниже фундаментально справедливых уровней. При этом начавшийся цикл смягчения денежно-кредитной политики в крупных мировых экономиках (ЕС и США) и новые экономические стимулы в Китае могут поддержать спрос на индустриальные металлы".

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