Рубль утром снижается в паре с юанем после завершившихся в понедельник налоговых выплат октября

Москва. 29 октября. Китайский юань растет на Московской бирже утром во вторник, рубль дешевеет после завершения накануне единого дня налоговых выплат. В понедельник компании-экспортеры перечислили в бюджет налог на прибыль, НДС, НДФЛ, акцизы, НДД и страховые взносы.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,6555 руб. (+3,9 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 4,52 коп. выше уровня действующего официального курса.

Цены на нефть эталонных марок слабо растут утром во вторник после максимального более чем за два года падения накануне.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $71,44 за баррель, что на 0,06% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,01%, до $67,4 за баррель.

Для обеих марок спад накануне стал самым масштабным с июля 2022 года. Он последовал за новостями о том, что Израиль не стал атаковать нефтяные объекты Ирана в рамках ударов на выходных.