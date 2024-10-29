Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций HeadHunter на уровне "покупать"

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций МКПАО "Хэдхантер" на уровне "покупать", сообщается в обзоре банка.

"Совет директоров в пятницу рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за 9М24 в размере 907 рублей на акцию. Ранее руководство заявляло о планах распределить до 700 рублей на акцию в качестве так называемых специальных дивидендов после реструктуризации, при этом принятая дивидендная политика предполагает выплату 60-100% чистой прибыли. Рекомендованный размер дивидендов несколько выше нашего прогноза (мы ожидали, что в общей сложности "Хэдхантер" выплатит в виде специальных дивидендов и дивидендов за текущий год 867 руб./акцию), дивдоходность - 22%. Позитивно оценивая новость, мы подтверждаем по бумаге рейтинг "покупать", - пишет эксперт Константин Белов.

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