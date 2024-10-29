Значимых поводов для роста индекса Мосбиржи пока нет - "Велес Капитал"

Значимых поводов для роста индекса Мосбиржи пока нет, сообщается в материале аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"В начале торгов вторника у российского фондового рынка может вновь не оказаться значимых поводов для возвращения к повышению, в связи с чем нельзя исключать продолжения продаж как минимум до района следующих важных значений (2500 пунктов по индексу Мосбиржи)", - указывает эксперт.

МКПАО "Яндекс" до открытия торгов отчитался о EBITDA за 3К24 значительно выше прогноза и может попытаться выделиться на фоне падающего рынка, отмечает Кожухова.

Участники рынка в течение дня будут ждать новостей от совета директоров "Газпрома", который намерен обсудить внесение изменений в инвестпрограмму и финансовый план на 2024 год, отмечает аналитик "Велес Капитала" в обзоре. Основной интригой по эмитенту после одобрения отказа от надбавки по НДПИ на газ с 2025 года остаются дивиденды, потенциальные средства на которые могут быть направлены на инвестпрограмму (негативный в моменте сигнал), предупреждает Кожухова.

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