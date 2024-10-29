"Цифра брокер" сохраняет нейтральную оценку акций "Ленты"

"Цифра брокер" сохраняет нейтральную оценку перспектив котировок акций МКПАО "Лента", учитывая замедление темпов роста и более высокие мультипликаторы, на фоне более привлекательных оценочных коэффициентов других ритейлеров, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.