Текущая распродажа на рынке акций РФ еще не окончена - "Алор Брокер"

Текущая распродажа на российском рынке акций еще не окончена, вероятность пробоя вниз уровня в 2500 пунктов по индексу Мосбиржи очень высокая, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов.

"Как мы и ожидали, российский рынок акций в понедельник "рухнул". По итогам основной сессии индекс Мосбиржи потерял 3,2%. Основной причиной активных распродаж является невиданная ранее жесткость Банка России, к которой добавилось падение котировок нефти. Пока с большой вероятностью снижение продолжится, но уже не такими высокими темпами как в понедельник, и с периодами отката, в том числе за счет фиксации прибыли по "шортам". Сильной поддержкой для индекса Мосбиржи станет район 2500 пунктов. Это психологически важная отметка и здесь же расположены минимумы 2024 года. Но мы считаем вероятность пробоя данного уровня очень высокой", - пишет эксперт в обзоре.

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