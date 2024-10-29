Цены рублевых корпбондов во вторник продолжат умеренное снижение

Москва. 29 октября. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник могут продолжить умеренное снижение в рамках продаж на итогах октябрьского заседания ЦБ РФ, где регулятор повысил ставку и дал "ястребиный" сигнал о дальнейшей ДКП, а также на фоне смешанных внешних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Банк России на заседании 25 октября повысил ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов (с 19% до 21% годовых) и отметил, что инфляция складывается существенно выше июльского прогноза регулятора, также продолжают увеличиваться инфляционные ожидания. Рост внутреннего спроса значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. "Требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели и снизить инфляционные ожидания", - отмечалось в пресс-релизе по итогам заседания. Таким образом, ЦБ РФ допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. Следующее заседание совета директоров Банка России по ставке пройдет 20 декабря.

В США накануне индексы акций выросли на 0,3-0,7%, неделя обещает стать самой загруженной в этом сезоне отчетностей по количеству компаний, планирующих представить квартальные результаты.

В том числе обнародуют свои показатели пять членов из так называемой "великолепной семерки" (Magnificent Seven) - Microsoft, Apple, Amazon.com, Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) и Alphabet.

Кроме того, на неделе выйдут предварительные данные об изменении американского ВВП в III квартале, доходах и расходах населения в октябре, а также октябрьский индекс ISM Manufacturing.

Индекс производственной активности в Техасе, по данным Федерального резервного банка Далласа, в октябре вырос до минус 3 пунктов по сравнению с минус 9 пунктов в предыдущий месяц. Аналитики в среднем прогнозировали подъем до минус 1 пункта, сообщает Trading Economics.

В Азии во вторник наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, австралийский ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi просел на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang Seng растет на 0,4%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы меняются в пределах 0,1%).

Безработица в Японии в сентябре снизилась до минимальных с января 2,4%, говорится в отчете министерства внутренних дел и связи страны. В августе она составляла 2,5%. Аналитики прогнозировали сохранение показателя на этом уровне, по данным Trading Economics.

Другой важный индикатор рынка труда показал, что на 100 соискателей работы в минувшем месяце в Японии приходилось 124 открытые вакансии по сравнению со 123 месяцем ранее. Эксперты не ожидали изменения.

На нефтяном рынке утром во вторник цены пытаются стабилизироваться после максимального более чем за два года падения накануне на новостях с Ближнего Востока.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 9:11 МСК во вторник составила $71,36 за баррель (-0,1% и -6,1% накануне), декабрь цена фьючерса на WTI - $67,32 за баррель (-0,1% и -6,1% в понедельник).

Для обеих марок спад накануне стал самым масштабным с июля 2022 года. Он последовал за новостями о том, что Израиль не стал атаковать нефтяные объекты Ирана в рамках ударов на выходных.

Дополнительное давление на котировки оказала выраженная израильским премьером Биньямином Нетаньяху открытость для короткого перемирия в Газе в обмен на освобождение некоторого числа пленных, пишет Trading Economics.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 28 октября немного сократилась относительно предыдущего торгового дня, но осталась в области выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 14,958 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 9,634 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали снижение, отыгрывая итоги октябрьского заседания ЦБ РФ.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в понедельник снизился на 0,34% и составил 102,94 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня потерял 0,24%, опустившись до 919,82 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "ГПБ-001Р-19Р" (-1,53%), "Почта России-БО-002P-03" (-1,41%) и "ГПБ-001Р-17Р" (-0,93%), а в лидерах повышения - облигации "Почта России-БО-002P-02" (+2,11%), "СистемаАФК-001Р-07" (+0,22%) и "ГТЛК-001Р-10-боб" (+0,18%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) завершило размещение облигаций серии 001Р-12R сроком обращения 1,5 года объемом 13,5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 22 октября, по выпуску предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ РФ установлен на уровне 130 б.п. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8.

ООО "РВК-Инвест" (100% дочерняя компания ООО УК "Росводоканал") увеличило объем программы облигаций серии 001Р с 10 млрд до 30 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Срок действия программы изменен с 10 лет на бессрочный, все изменения зарегистрировала Московская биржа 25 октября. Программа облигаций эмитента была зарегистрирована биржей в июле 2020 года, в в августе 2020 года в рамках программы был размещен 10-летний выпуск облигаций на 3 млрд рублей. Это единственный выпуск облигаций компании в обращении.

ПАО "Сбербанк России" 11 ноября начнет размещение выпуска 5-летних облигаций серии 001Р-SBERD3 объемом 12 млрд руб. по цене 45% от номинала. Размещение продлится 3 рабочих дня. Номинальная стоимость бондов - 1 тыс. руб. Московская биржа зарегистрировала выпуск под номером 4B02-686-01481-B-001P.

ООО "Интерлизинг" установило ставку 3-го купона облигаций серии 001Р-09 на уровне 23,6% годовых. Компания завершила размещение 3-летних бондов на 4,7 млрд рублей в начале сентября текущего года. Купоны по выпуску переменные и ежемесячные: рассчитываются как ключевая ставка ЦБ (с фиксацией значения КС на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода) плюс премия в размере 2,6% годовых. По займу будет предусмотрена амортизация: в даты окончания 12-36-го купонов будет погашено по 4% от номинальной стоимости.

АО "ТрансКомплектХолдинг" (ТКХ) установило ставку 13-го купона облигаций серии БО-П02 на уровне 9,5% годовых. ТКХ разместил 10-летний выпуск на 5 млрд рублей в ноябре 2018 года. Ставка текущего купона также составляет 9,5% годовых. По выпуску 12 ноября предстоит исполнение плановой оферты. В настоящее время других выпусков облигаций компании в обращении нет.

ПАО "ТрансФин-М" (MOEX: TRFM) установило порядок определения ставок 15-16 купонов облигаций серии 001Р-05. Формула для расчета: значение ключевой ставки ЦБ РФ, действующее по состоянию на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 2,5% годовых. Компания завершила размещение 10-летнего выпуска 001Р-05 объемом 600 млн рублей в ноябре 2017 года. Ставка текущего купона - 9,5% годовых.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставки 23-24-го купонов выпуска 15-летних облигаций серии 30 объемом 15 млрд руб. на уровне 22,5% годовых. Компания разместила выпуск в ноябре 2013 года по ставке 7,7% годовых. Ставка текущего купона - 6,75% годовых.

ООО "Финконсалт" установило ставку 28-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 15% годовых. Эмитент разместил 10-летние бонды на 14 млрд рублей в марте 2018 года. Ставка 1-го купона составила 8% годовых. Ставки 2-40-го купонов равны значению ОФЗ со сроком погашения 1 год + 1 процентный пункт, но не более 15% годовых. По выпуску выплачиваются квартальные купоны. Предусмотрено право эмитента принять решение о досрочном погашении облигаций (полном или частичном) в том случае, если ставка купона, начиная со 2-го, составит 15% годовых два купонных периода подряд.

АО "ДОМ.РФ" (OKPO code: 47247771) установило ставку 29-го купона облигаций серий БО-08 и БО-10 на уровне 20,9% годовых. Оба выпуска облигаций сроком обращения 33 года были размещены в ноябре 2017 года. Объем серии БО-08 - 5 млрд рублей, БО-10 - 10 млрд рублей. Ставка текущего квартального купона бондов БО-08 - 18% годовых, БО-10 - 12,4% годовых. По выпускам 7 ноября предстоит исполнение оферт.

ООО "Сибнефтехимтрейд" установило ставку 35-го купона 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 350 млн рублей на уровне 27,5% годовых. Компания разместила выпуск в январе 2022 года по ставке 15% годовых. Ставка 2-60-го купонов рассчитывается как сумма ключевой ставки Банка России, действующей в предпоследний рабочий день, предшествующий началу купонного периода, и 6,5%. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрено частично-досрочное погашение: в даты окончания 54-59-го купонов будет погашено по 14,28% от номинальной стоимости, еще 14,32% от номинала - в дату окончания 60-го купона. Также предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 25-48-го купонов.