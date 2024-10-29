.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпбондов во вторник продолжат умеренное снижение
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в РФ в сентябре ускорился до 3,2%
Рост промпроизводства в РФ в сентябре ускорился до 3,2% после повышения на 2,7% в августе, сообщил Росстат. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших повышение показателя на 2,7%. За 9 месяцев промпроизводство увеличилось на 4,4%
 
Туристический налог может не заработать полноценно с 2025 г.
Муниципалитеты могут не получить дополнительных поступлений в свои бюджеты от введения туристического налога в будущем году. Механизм не начнет работать без создания единого реестра классифицированных средств размещения (КСР), проживание в которых...
 
Влияние ставки кредита на предприятия занижено - аналитики
В Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) считают, что вытекающий из опросов Росстата вывод о невысокой актуальности проблемы ограничивающего влияния размера ставки кредита на рост производства в обработке (об...
 
Верховный суд не признал процентщиков самозанятыми
Верховный суд РФ (ВС) дал первые разъяснения о том, какая деятельность может облагаться налогом по ставке 4-6% по правилам для самозанятых, пишет "Коммерсантъ". По мнению ВС, выдача займов под проценты не относится к целям льготного режима и доход...
 
29 октября 2024 года 09:39

Цены рублевых корпбондов во вторник продолжат умеренное снижение

Москва. 29 октября. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник могут продолжить умеренное снижение в рамках продаж на итогах октябрьского заседания ЦБ РФ, где регулятор повысил ставку и дал "ястребиный" сигнал о дальнейшей ДКП, а также на фоне смешанных внешних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Банк России на заседании 25 октября повысил ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов (с 19% до 21% годовых) и отметил, что инфляция складывается существенно выше июльского прогноза регулятора, также продолжают увеличиваться инфляционные ожидания. Рост внутреннего спроса значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. "Требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели и снизить инфляционные ожидания", - отмечалось в пресс-релизе по итогам заседания. Таким образом, ЦБ РФ допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. Следующее заседание совета директоров Банка России по ставке пройдет 20 декабря.

В США накануне индексы акций выросли на 0,3-0,7%, неделя обещает стать самой загруженной в этом сезоне отчетностей по количеству компаний, планирующих представить квартальные результаты.

В том числе обнародуют свои показатели пять членов из так называемой "великолепной семерки" (Magnificent Seven) - Microsoft, Apple, Amazon.com, Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) и Alphabet.

Кроме того, на неделе выйдут предварительные данные об изменении американского ВВП в III квартале, доходах и расходах населения в октябре, а также октябрьский индекс ISM Manufacturing.

Индекс производственной активности в Техасе, по данным Федерального резервного банка Далласа, в октябре вырос до минус 3 пунктов по сравнению с минус 9 пунктов в предыдущий месяц. Аналитики в среднем прогнозировали подъем до минус 1 пункта, сообщает Trading Economics.

В Азии во вторник наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, австралийский ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi просел на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang Seng растет на 0,4%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы меняются в пределах 0,1%).

Безработица в Японии в сентябре снизилась до минимальных с января 2,4%, говорится в отчете министерства внутренних дел и связи страны. В августе она составляла 2,5%. Аналитики прогнозировали сохранение показателя на этом уровне, по данным Trading Economics.

Другой важный индикатор рынка труда показал, что на 100 соискателей работы в минувшем месяце в Японии приходилось 124 открытые вакансии по сравнению со 123 месяцем ранее. Эксперты не ожидали изменения.

На нефтяном рынке утром во вторник цены пытаются стабилизироваться после максимального более чем за два года падения накануне на новостях с Ближнего Востока.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 9:11 МСК во вторник составила $71,36 за баррель (-0,1% и -6,1% накануне), декабрь цена фьючерса на WTI - $67,32 за баррель (-0,1% и -6,1% в понедельник).

Для обеих марок спад накануне стал самым масштабным с июля 2022 года. Он последовал за новостями о том, что Израиль не стал атаковать нефтяные объекты Ирана в рамках ударов на выходных.

Дополнительное давление на котировки оказала выраженная израильским премьером Биньямином Нетаньяху открытость для короткого перемирия в Газе в обмен на освобождение некоторого числа пленных, пишет Trading Economics.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 28 октября немного сократилась относительно предыдущего торгового дня, но осталась в области выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 14,958 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 9,634 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали снижение, отыгрывая итоги октябрьского заседания ЦБ РФ.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в понедельник снизился на 0,34% и составил 102,94 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня потерял 0,24%, опустившись до 919,82 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "ГПБ-001Р-19Р" (-1,53%), "Почта России-БО-002P-03" (-1,41%) и "ГПБ-001Р-17Р" (-0,93%), а в лидерах повышения - облигации "Почта России-БО-002P-02" (+2,11%), "СистемаАФК-001Р-07" (+0,22%) и "ГТЛК-001Р-10-боб" (+0,18%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) завершило размещение облигаций серии 001Р-12R сроком обращения 1,5 года объемом 13,5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 22 октября, по выпуску предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ РФ установлен на уровне 130 б.п. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8.

ООО "РВК-Инвест" (100% дочерняя компания ООО УК "Росводоканал") увеличило объем программы облигаций серии 001Р с 10 млрд до 30 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Срок действия программы изменен с 10 лет на бессрочный, все изменения зарегистрировала Московская биржа 25 октября. Программа облигаций эмитента была зарегистрирована биржей в июле 2020 года, в в августе 2020 года в рамках программы был размещен 10-летний выпуск облигаций на 3 млрд рублей. Это единственный выпуск облигаций компании в обращении.

ПАО "Сбербанк России" 11 ноября начнет размещение выпуска 5-летних облигаций серии 001Р-SBERD3 объемом 12 млрд руб. по цене 45% от номинала. Размещение продлится 3 рабочих дня. Номинальная стоимость бондов - 1 тыс. руб. Московская биржа зарегистрировала выпуск под номером 4B02-686-01481-B-001P.

ООО "Интерлизинг" установило ставку 3-го купона облигаций серии 001Р-09 на уровне 23,6% годовых. Компания завершила размещение 3-летних бондов на 4,7 млрд рублей в начале сентября текущего года. Купоны по выпуску переменные и ежемесячные: рассчитываются как ключевая ставка ЦБ (с фиксацией значения КС на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода) плюс премия в размере 2,6% годовых. По займу будет предусмотрена амортизация: в даты окончания 12-36-го купонов будет погашено по 4% от номинальной стоимости.

АО "ТрансКомплектХолдинг" (ТКХ) установило ставку 13-го купона облигаций серии БО-П02 на уровне 9,5% годовых. ТКХ разместил 10-летний выпуск на 5 млрд рублей в ноябре 2018 года. Ставка текущего купона также составляет 9,5% годовых. По выпуску 12 ноября предстоит исполнение плановой оферты. В настоящее время других выпусков облигаций компании в обращении нет.

ПАО "ТрансФин-М" (MOEX: TRFM) установило порядок определения ставок 15-16 купонов облигаций серии 001Р-05. Формула для расчета: значение ключевой ставки ЦБ РФ, действующее по состоянию на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 2,5% годовых. Компания завершила размещение 10-летнего выпуска 001Р-05 объемом 600 млн рублей в ноябре 2017 года. Ставка текущего купона - 9,5% годовых.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставки 23-24-го купонов выпуска 15-летних облигаций серии 30 объемом 15 млрд руб. на уровне 22,5% годовых. Компания разместила выпуск в ноябре 2013 года по ставке 7,7% годовых. Ставка текущего купона - 6,75% годовых.

ООО "Финконсалт" установило ставку 28-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 15% годовых. Эмитент разместил 10-летние бонды на 14 млрд рублей в марте 2018 года. Ставка 1-го купона составила 8% годовых. Ставки 2-40-го купонов равны значению ОФЗ со сроком погашения 1 год + 1 процентный пункт, но не более 15% годовых. По выпуску выплачиваются квартальные купоны. Предусмотрено право эмитента принять решение о досрочном погашении облигаций (полном или частичном) в том случае, если ставка купона, начиная со 2-го, составит 15% годовых два купонных периода подряд.

АО "ДОМ.РФ" (OKPO code: 47247771) установило ставку 29-го купона облигаций серий БО-08 и БО-10 на уровне 20,9% годовых. Оба выпуска облигаций сроком обращения 33 года были размещены в ноябре 2017 года. Объем серии БО-08 - 5 млрд рублей, БО-10 - 10 млрд рублей. Ставка текущего квартального купона бондов БО-08 - 18% годовых, БО-10 - 12,4% годовых. По выпускам 7 ноября предстоит исполнение оферт.

ООО "Сибнефтехимтрейд" установило ставку 35-го купона 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 350 млн рублей на уровне 27,5% годовых. Компания разместила выпуск в январе 2022 года по ставке 15% годовых. Ставка 2-60-го купонов рассчитывается как сумма ключевой ставки Банка России, действующей в предпоследний рабочий день, предшествующий началу купонного периода, и 6,5%. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрено частично-досрочное погашение: в даты окончания 54-59-го купонов будет погашено по 14,28% от номинальной стоимости, еще 14,32% от номинала - в дату окончания 60-го купона. Также предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 25-48-го купонов.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
29 октября 2024 года 19:45
Рынок акций РФ во вторник отскочил вверх к 2600п по индексу МосБиржи в рамках коррекции, лидировал Норникель
Москва. 29 октября. Рынок акций РФ во вторник скорректировался вверх за счет закрытия игроками части "коротких" позиций на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок, сдерживающим "быков" фактором выступила подешевевшая нефть (фьючерс на нефть Brent откатился к $71 за баррель). Индекс МосБиржи отскочил вверх к рубежу 2600 пунктов во главе с бумагами "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+4,6%); во "втором эшелоне" выросли бумаги МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HEAD) (+5,2%) на дивидендных новостях.    читать дальше
.
29 октября 2024 года 19:41
Рубль во вторник немного укрепился в паре с юанем в рамках коррекции после сильного падения накануне
Москва. 29 октября. Китайский юань подешевел на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль немного укрепился в рамках коррекции после сильного падения накануне. Курс юаня в 19:00 мск составил 13,577 руб., что на 3,95 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
29 октября 2024 года 19:02
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Uber
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Uber Technologies с целевой ценой $94,02 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 21,1% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Акции Uber показали с начала года солидный рост в 26,07%, обогнав S&P 500...    читать дальше
.
29 октября 2024 года 18:43
Цены евробондов РФ во вторник преимущественно немного повысились, несмотря на снижение на рынке UST
Москва. 29 октября. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник преимущественно немного повысились, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного сузились.    читать дальше
.
29 октября 2024 года 18:41
"Т-Инвестиции" понизили прогнозную цену акций Северстали до 1400 руб
Аналитики "Т-Инвестиций" понизили прогнозную цену акций "Северстали" до 1400 руб. за штуку, что соответствует потенциалу роста на 26% на горизонте 12 месяцев, отмечается в комментарии брокера. Рекомендация сохранена экспертами на уровне "держать". "Металлург представил неплохие результаты за...    читать дальше
.
29 октября 2024 года 18:23
"Финам" повысил прогнозную цену бумаг TSMC до $183
"Финам" повысил прогнозную цену ADS Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) до $183 за бумагу, что предполагает потенциал снижения на 10% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. Рекомендация при этом сохранена на уровне "держать". "Результаты TSMC за...    читать дальше
.
29 октября 2024 года 18:02
Цена акций HeadHunter может вырасти до 4400 руб. - Freedom Finance Global
Котировки акций МКПАО "Хэдхантер" обладают потенциалом роста до уровня 4400 рублей за штуку на горизонте года, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Совет директоров эмитента рекомендовал одобрить дивиденды за 9М24 в размере 907 руб. на акцию. Фактически эта выплата...    читать дальше
.
29 октября 2024 года 17:41
Текущее укрепление рубля к юаню вряд ли будет существенным - БКС Экспресс
Текущее укрепление рубля по отношению к юаню вряд ли будет продолжительным и существенным, считает эксперт БКС Экспресс Дмитрий Бабин. "Торги вторника открылись вниз, и рубль вновь переписал двухнедельный минимум к юаню, который достигал 13,66 руб. Однако российская валюта быстро восстановилась и...    читать дальше
.
29 октября 2024 года 17:16
ПСБ подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Яндекса
Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Яндекс" с прогнозной стоимостью на уровне 4900 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии аналитика Екатерины Крыловой. "Компания отчиталась по за 3К24 по МСФО заметно лучше консенсуса по EBITDA и на его...    читать дальше
.
29 октября 2024 года 16:47
АКБФ сохраняет прогнозную цену акций ВТБ на уровне 226,7 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" пока сохраняет прогнозную стоимость акций ВТБ на уровне 226,7 рубля за штуку и рекомендацию "покупать", сообщается в материале аналитиков. "На текущий момент мы не ожидаем дивидендных выплат по итогам 2024 и 2025 годов, учитывая слабую дивидендную историю ВТБ и...    читать дальше
.
29 октября 2024 года 16:12
Акции "Ленты" справедливо оценены рынком в текущий момент - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции МКПАО "Лента" справедливо оценены российским фондовым рынком в текущий момент, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Эмитент демонстрирует эффективность реализации принятой стратегии по трансформации бизнеса. Необходимо учитывать, что результаты за девять месяцев 2024 года...    читать дальше
.
29 октября 2024 года 15:44
SberCIB сохраняет оценку покупать" для акций HeadHunter
erCIB Investment Research сохраняет оценку покупать" для акций МКПАО "Хэдхантер" с прогнозной стоимостью на уровне 4690 рублей за штуку на фоне рекомендованных советом директоров эмитента спецдивидендов (по итогам девяти месяцев 2024 года) в размере 907 рублей на бумагу, сообщается в материале...    читать дальше
.
29 октября 2024 года 15:35
Рубль днем развернулся вверх в паре с юанем, корректируется после сильного падения накануне на фоне укрепляющейся нефти
Москва. 29 октября. Китайский юань перешел к снижению на Московской бирже во вторник днем после роста при открытии сегодняшней торговой сессии. Рубль развернулся вверх в рамках коррекции после сильного падения накануне и на фоне дорожающей нефти.    читать дальше
.
29 октября 2024 года 15:18
"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций Делимобиля
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку акций ПАО "Каршеринг Руссия" (оказывает услуги под брендом "Делимобиль") с прогнозной стоимостью на уровне 270 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Дмитрия Булгакова. "Пока мы не меняем свои прогнозы по выручке (30,9 млрд...    читать дальше
.
29 октября 2024 года 14:57
"БКС МИ" закрыл парную торговую идею "Лонг в акциях Яндекса против МТС"
"БКС Мир инвестиций" закрыл парную торговую идею "Лонг в акциях "Яндекса" / Шорт в акциях МТС", сообщается в обзоре инвесткомпании. Совокупный спред достиг 15% с момента открытия идеи в конце июля. Котировки акций "Яндекса" за это время снизились на 2%, тогда как индекс МосБиржи потерял в цене...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.