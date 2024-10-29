"КИТ Финанс Брокер" сохраняет прогнозную цену акций ЛУКОЙЛа на уровне 8600 руб

"КИТ Финанс Брокер" сохраняет прогнозную стоимость акций "ЛУКОЙЛа" на уровне 8600 рублей за штуку на фоне умеренно позитивной оценки новости о рекомендации советом директоров эмитента выплаты дивидендов по итогам девяти месяцев текущего года в размере 514 рублей на акцию (дивидендная доходность составляет 7,4%), сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании.

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