Рубль в понедельник заметно подешевел в паре с юанем на фоне обвалившейся нефти

Москва. 28 октября. Китайский юань уверенно вырос на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль заметно подешевел на фоне сильного падения цен на нефть и несмотря на остаточный спрос экспортеров на рублевую ликвидность перед налоговыми выплатами октября. В понедельник они перечислили в бюджет налог на прибыль, НДС, НДФЛ, акцизы, НДД и страховые взносы.

Курс юаня в 19:00 мск составил 13,585 руб., что на 8 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 29 октября на 7,45 копейки, до 97,23 руб./$1, и увеличил курс евро на 41,35 копейки, до 105,2229 руб./EUR1.

"На прошлой неделе наблюдалось расхождение в динамике между официальными курсами валют Банка России и фьючерсными контрактами на Московской бирже. Официальные курсы валют отметили укрепление рубля, в то время как фьючерсы показали его снижение. Налоговый период в конце месяца, на фоне которого экспортеры наращивали продажу валютной выручки, не оказал сильной поддержки котировкам. По данным торгов однодневными фьючерсами, курс доллара США за неделю вырос на 1,09% - до 96,67 руб., а евро подорожал на 0,88% - до 104,69 руб. Курс китайского юаня вырос за неделю на 0,91% - до 13,51 руб.", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "ТКБ Инвестмент Партнерс" Максим Гладских.

"Рубль поначалу активно дешевел к юаню, который установил двухнедельную вершину чуть выше 13,64 руб. Затем произошла умеренная коррекция, но вскоре российская валюта вернулась к достигнутым минимумам. Во второй половине торгов рубль все же сумел перейти к более устойчивой коррекционной динамике. Правда, основной минус сессии сохранился. (. . .) Фактор налогового периода в этом месяце исчерпал себя. Хотя сегодня пик фискальных платежей, для этих целей подавляющее большинство компаний заранее продает иностранную валюту, что временно увеличивает ее предложение. Однако в этот раз данный драйвер не привел к укреплению рубля, что может свидетельствовать о повышенном спросе на инвалюту. Ранее это приводило к ускорению снижения курс рубля", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Банк России с 28 октября повысил ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 21% годовых.

В опубликованном в пятницу заявлении регулятор отметил, что инфляционное давление, в том числе устойчивое, приблизилось к максимальным значениям с начала текущего года. Годовая инфляция, по оценке на 21 октября, составила 8,4% и по итогам 2024 года ожидается в диапазоне 8,0-8,5%.

Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании 20 декабря. Для возвращения инфляции к цели и ее стабилизации вблизи 4% потребуется значительно более высокая среднесрочная траектория ключевой ставки, чем прогнозировалось в июле.

Банк России с 28 октября установил процентные ставки по операциям "валютный своп" по продаже юаней за рубли с их последующей покупкой в размере ключевой ставки ЦБ РФ как по юаням, так и по рублям для расчета своп-разницы. Это решение принято с учетом текущих ценовых тенденций в сегменте "валютный своп" и направлено на минимизацию влияния операций Банка России на рыночное ценообразование.

Цены на нефть эталонных марок немного замедлили падение, но остаются в глубоком минусе вечером в понедельник на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составляет $72,1 за баррель, что на 5,18% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упали в цене к этому времени на 5,34%, до $67,94 за баррель.

Как сообщалось, Израиль в ночь на 26 октября нанес серию авиаударов по военным объектам Ирана. Атака была ответом на удар, нанесенный иранскими силами 1 октября.

Тот факт, что Израиль не стал атаковать нефтяные объекты Ирана, а также менее значительный, чем ожидалось, масштаб удара в целом ослабил опасения трейдеров в отношении возможной эскалации конфликта, отмечает MarketWatch. Реакция рынка на израильскую атаку говорит о том, что его участники не видят значительных угроз иранской нефтедобыче, пишет Barron''s.

Вместе с тем представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи в понедельник пообещал "серьезный ответ" на субботние удары Израиля. "Мы используем все инструменты для серьезного ответа, и, естественно, характер нашего ответа будет пропорционален характеру атаки", - сказал Багаи.

Ставки межбанковского кредитного рынка выросли в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 25 октября поднялась на 8 базисных пунктов - до 18,72% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц повысилась на 1 базисный пункт - до 18,68% годовых, версия на три месяца увеличилась на 4 базисных пункта, до 18,58% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 1 базисный пункт относительно предыдущего торгового дня и в понедельник составила 17,75% годовых.