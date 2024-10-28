"Финам" установил целевую цену акций HCA Healthcare на уровне $359,9

"Финам" установил целевую цену акций HCA Healthcare $359,9 за штуку на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу снижения на 1% с текущих уровней и рекомендации "держать", сообщается в материале инвесткомпании.

"Акции HCA Healthcare за последние 12 месяцев значительно опередили по доходности и сектор здравоохранения США, и американский фондовый индекс S&P 500 - обогатили инвесторов на 61%, - констатирует аналитик Зарина Саидова. - Отчетность компании за третий квартал оказалась не впечатляющей, основные показатели не дотянули до прогнозов, и мы полагаем, что бурный рост акций HCA несколько опередил реалии. Этот провайдер медицинских услуг по-прежнему достоин оставаться в портфелях как консервативное "защитное" вложение, но ожидать от него динамичного роста акций в обозримый год не приходится".

HCA Healthcare - один из крупнейших частных провайдеров услуг здравоохранения в США, в первую очередь стационарного лечения пациентов.

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