"Газпромбанк Инвестиции" сдержанно оценивает привлекательность акций Норникеля

"Газпромбанк Инвестиции" в настоящее время сдержанно оценивает привлекательность вложений в акции ГМК "Норильский никель", сообщается в материале аналитиков сервиса.

"Мы позитивно оцениваем повышение прогноза менеджментом эмитента производства металлов на 2024 год, однако отмечаем наличие рисков в части внешнеторговых ограничений на поставки металлов российского происхождения на мировые рынки. Также на инвестиционную привлекательность акций компании оказывает влияние рост требуемой нормы доходности на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Банка России и возможный переход на выплату дивидендов из свободного денежного потока. В настоящее время сдержанно смотрим на инвестиционную привлекательность бумаг "Норникеля", - пишут эксперты.

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