S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5780-5865п в понедельник - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5780-5865 пунктов в течение торговой сессии понедельника, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Рафаэль Мкртчян.

"Фьючерсы на американские индексы торгуются в "зеленой зоне". Внешний фон также умеренно позитивен. На предстоящую сессию в США прогнозируем среднюю внутридневную волатильность, баланс рисков оцениваем как позитивный. Ориентируемся на движения индекса S&P 500 в диапазоне 5780-5865 пунктов", - пишет эксперт в обзоре.

Также Мкртчян отмечает, что, несмотря на коррекцию прошлой недели, техническая картина остается благоприятной для продолжения восходящей динамики индекса S&P 500, который находит поддержку около 20-дневной скользящей средней. "Индикатор RSI остается выше нейтральных 50 пунктов. Цель "быков" - тест уровня 5900 пунктов. Краткосрочные перспективы ухудшатся в случае пробоя 50-дневной скользящей средней", - указывает он.

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