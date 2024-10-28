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Главная / Мнения аналитиков / S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5780-5865п в понедельник - Freedom Finance Global
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28 октября 2024 года 16:29
S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5780-5865п в понедельник - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5780-5865 пунктов в течение торговой сессии понедельника, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Рафаэль Мкртчян. "Фьючерсы на американские индексы торгуются в "зеленой зоне". Внешний фон также умеренно позитивен. На предстоящую сессию в США прогнозируем среднюю внутридневную волатильность, баланс рисков оцениваем как позитивный. Ориентируемся на движения индекса S&P 500 в диапазоне 5780-5865 пунктов", - пишет эксперт в обзоре. Также Мкртчян отмечает, что, несмотря на коррекцию прошлой недели, техническая картина остается благоприятной для продолжения восходящей динамики индекса S&P 500, который находит поддержку около 20-дневной скользящей средней. "Индикатор RSI остается выше нейтральных 50 пунктов. Цель "быков" - тест уровня 5900 пунктов. Краткосрочные перспективы ухудшатся в случае пробоя 50-дневной скользящей средней", - указывает он. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-АКЦИИ/ИНДЕКСЫ-ПРОГНОЗ
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