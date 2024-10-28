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28 октября 2024 года 15:29

Рубль днем заметно дешевеет в паре с юанем на фоне обвалившейся нефти

Москва. 28 октября. Китайский юань уверенно растет на Московской бирже в понедельник. Рубль активно дешевеет на фоне сильного падения цен на нефть и несмотря на остаточный спрос экспортеров на рублевую ликвидность перед налоговыми выплатами октября. В понедельник им предстоит перечислить в бюджет налог на прибыль, НДС, НДФЛ, акцизы, НДД и страховые взносы.

Курс юаня в 15:00 мск составил 13,615 руб., что на 11 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 95 копеек, до 97,6 руб./$1; контракт EURRUBF поднялся на 77 копеек, до 105,46 руб./EUR1.

Прогнозный диапазон для пары "доллар-рубль" на ближайшие дни составляет 96-98 руб./$1, для пары "евро-рубль" - 104-106 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"Традиционно рубль способно поддержать приближение пика периода налоговых выплат. Между тем, повышению спроса на иностранную валюту может способствовать восстановление объемов импорта, которое ранее отмечал регулятор, - пишет эксперт. - Его жесткая ДКП способна поддержать курс рубля. Текущее решение ЦБ РФ повысить ключевую ставку до рекордных 21% - безусловно, фактор поддержки национальной валюты. Однако основным драйвером курса остается экспортно-импортный баланс. В базовом сценарии ожидаем ослабления рубля до уровней 97-98 руб. за доллар к концу года. На фоне роста геополитической неопределенности и результатов выборов президента в США возможна повышенная волатильность курса рубля".

Банк России с 28 октября повысил ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 21% годовых.

В опубликованном в пятницу заявлении регулятор отметил, что инфляционное давление, в том числе устойчивое, приблизилось к максимальным значениям с начала текущего года. Годовая инфляция, по оценке на 21 октября, составила 8,4% и по итогам 2024 года ожидается в диапазоне 8,0-8,5%.

Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании 20 декабря. Для возвращения инфляции к цели и ее стабилизации вблизи 4% потребуется значительно более высокая среднесрочная траектория ключевой ставки, чем прогнозировалось в июле.

Банк России с 28 октября установил процентные ставки по операциям "валютный своп" по продаже юаней за рубли с их последующей покупкой в размере ключевой ставки ЦБ РФ как по юаням, так и по рублям для расчета своп-разницы. Это решение принято с учетом текущих ценовых тенденций в сегменте "валютный своп" и направлено на минимизацию влияния операций Банка России на рыночное ценообразование.

Нефть теряет в цене около 6% на дневных торгах в понедельник, рынок оценивает новости с Ближнего Востока.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $71,55 за баррель, что на 5,9% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упали в цене к этому времени на 6,21%, до $67,32 за баррель.

Как сообщалось, Израиль в ночь на 26 октября нанес серию авиаударов по военным объектам Ирана. Атака была ответом Израиля на удар по стране, нанесенный иранскими силами 1 октября.

Тот факт, что Израиль не стал атаковать нефтяные объекты Ирана, а также менее значительный, чем ожидалось, масштаб атаки в целом ослабили опасения трейдеров в отношении возможной эскалации конфликта, отмечает Market Watch.

Цена нефти, скорее всего, останется в диапазоне $70-75 за баррель Brent на текущей неделе, полагает эксперт Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Нефть начала неделю с распродажи - ближайший фьючерс теряет 4,5%. Ставка на эскалацию на Ближнем Востоке пока себя не оправдывает: нефтяные объекты Ирана не затронуты после конфликта с Израилем в минувшие выходные, а значит, нет угрозы срыва поставок, - отмечает аналитик. - На этом фоне полагаем, что цены на нефть останутся в зоне $70-75 за баррель. Спекулянты все равно будут продолжать оценивать ситуацию на Ближнем Востоке, которая чередуется между эскалацией и деэскалацией, но фундаментальный фактор будет определяющим, ведь уже с декабря начнет постепенно исчезать фактор дефицита предложения нефти из-за ОПЕК+, когда участники сокращения начнут увеличивать добычу".

Эксперт банка подчеркивает, что параллельное наращивание добычи США, Мексикой, Канадой и Бразилией будет также давить на цены. На неделе выйдут данные по деловой активности в Китае за октябрь, что, по мнению Крыловой, может частично оказать сырью поддержку, если будет "сюрприз".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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