Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "держать" для акций Норникеля

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "держать" для акций ГМК "Норильский никель" с прогнозной стоимостью на уровне 121 рубля за штуку, сообщается в материале аналитика Дмитрия Смолина.

"Эмитент опубликовал операционные результаты за 3К24, которые мы оцениваем как позитивные. Главный сюрприз со знаком "плюс" преподнес обновленный производственный план по металлам. На наш взгляд, руководство комбината прежде представляло рынку довольно консервативные оценки, что позволило скорректировать их вверх с учетом результатов за 9М24. Расцениваем повышение производственных планов как позитивный в краткосрочной перспективе фактор для котировок акций, по которым подтверждаем целевую цену в 121 рубль за штуку, рейтинг - держать", - пишет эксперт.

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