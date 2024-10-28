"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций Ленты

"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив котировок акций МКПАО "Лента", сообщается в материале аналитиков брокера.

"Представитель продовольственного ритейла опубликовал производственные и финансовые результаты за третий квартал и девять месяцев 2024 года. Операционные результаты "Ленты" мы оцениваем как умеренно слабые по сравнению с отраслью в целом. В то же время компания достаточно сильно отчиталась по финансам за третий квартал. Со следующего квартала в базе прошлого года будут учитываться результаты сети магазинов у дома "Монетка", поэтому инвесторам стоит готовиться к существенному снижению темпов роста результатов группы, - отмечают эксперты. - Сохраняем нейтральный взгляд на акции эмитента на фоне умеренно слабых операционных результатов. По мультипликаторам бумаги выглядят дороже акций других публичных ритейлеров".

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