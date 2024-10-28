Цена нефти, скорее всего, останется в диапазоне $70-75/барр. на текущей неделе - ПСБ

Цена нефти, скорее всего, останется в диапазоне $70-75 за баррель Brent на текущей неделе, полагает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Нефть начала неделю с распродажи - ближайший фьючерс теряет 4,5%. Ставка на эскалацию на Ближнем Востоке пока себя не оправдывает: нефтяные объекты Ирана не затронуты после конфликта с Израилем в минувшие выходные, а значит, нет угрозы срыва поставок, - отмечает аналитик. - На этом фоне полагаем, что цены на нефть останутся в зоне $70-75/барр. Спекулянты все равно будут продолжать оценивать ситуацию на Ближнем Востоке, которая чередуется между эскалацией и деэскалацией, но фундаментальный фактор будет определяющим, ведь уже с декабря начнет постепенно исчезать фактор дефицита предложения нефти из-за ОПЕК+, когда участники сокращения начнут увеличивать добычу".

Эксперт банка подчеркивает, что параллельное наращивание добычи США, Мексикой, Канадой и Бразилией будет также давить на цены. На неделе выйдут данные по деловой активности в Китае за октябрь, что, по мнению Крыловой, может частично оказать сырью поддержку, если будет "сюрприз".

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