Возможно снижение индекса Мосбиржи в область 2500п в ближайшие недели - "Цифра брокер"

Возможно повышение рыночной волатильности и снижение индекса Мосбиржи в область 2500 пунктов в ближайшие недели, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

"Динамика на рынке облигаций естественным образом оказывает давление на фондовые индексы. Высокие ставки не будут способствовать притоку капитала на фондовый рынок, с одной стороны, с другой - будут ограничивать экономическую активность, что в перспективе неблагоприятно может отразиться на корпоративных результатах, - указывают эксперты. - Перспектива очередного повышения ключевой ставки ЦБ РФ, очевидно, будет сдерживать активность покупателей на рынке акций вплоть до декабрьского заседания регулятора. На этом фоне нельзя исключать повышение рыночной волатильности и снижение индекса Мосбиржи в направлении минимумов сентября 2024 года (в область 2500 пунктов) в ближайшие недели".

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